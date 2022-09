Paulo Madeira: "Maccabi Haifa é aparentemente acessível"

"A época vai ser totalmente diferente das últimas épocas e porquê? Porque vamos ter uma paragem de inverno. Se calhar o treinador do Benfica acha que até novembro, aparentemente os jogadores não vão entrar em fadiga e portanto está a utilizá-los até ao limite. Porque sabe que em novembro vão ter uma pausa e vão descansar", concretiza.

Paulo Madeira considera que os encarnados reúnem mais atributos que os israelitas e que, por isso, estão mais perto da vitória. Porém, lembra que a exemplo do que sucedeu nos dois últimos jogos do campeonato, triunfos difíceis com Vizela e Paços de Ferreira, estes se devem às equipas já terem "percebido onde podem beliscar o Benfica", depois de uma fase em que tudo foi novidade com a chegada à Luz de Roger Schmidt.

O antigo capitão das águias pede aos jogadores encarnados uma "entrada de pé direito", pois como refere, começar bem é sempre fundamental e pode "dar um passo importante" no arranque da competição.

O M accabi Haifa, primeiro adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, é "aparentemente acessível", considera Paulo Madeira, em declarações a Bola Branca .

António Silva tem "grande futuro"

Inevitável falar com o antigo capitão e central sobre a renovação de António Silva. O jovem formado no Seixal deve manter a titularidade ao lado de Otamendi e Paulo Madeira sente que "tem tudo para ser um grande central".

O ex-jogador reporta-se ao jogo do Bessa para sublinhar que António Silva exibiu-se "sem cometer erros, sem inventar e a jogar simples". O antigo defesa encarnado vê o jovem com "um grande futuro" no futebol profissional.

António Silva renovou ontem contrato com o Benfica até 2027 e fixada uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O jogo entre Benfica e Maccabi Haifa está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do sueco Andreas Ekberg, à mesma hora que o Paris Saint-Germain recebe a Juventus. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.