Benfica tenta manter pleno de vitórias na estreia na Liga dos Campeões

O Benfica vai tentar manter o pleno de triunfos na época futebolística 2022/23 na receção aos israelitas do Maccabi Haifa, no primeiro jogo do Grupo H da Liga dos Campeões.

A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt conta por vitórias todos os nove jogos já disputados, incluindo os quatro da qualificação para a Champions e os cinco da I Liga, que lhe valem a liderança isolada.

Os encarnados devem apresentar um onze semelhante ao da receção ao Vizela, com António Silva ao lado do veterano Otamendi, dadas as lesões entre os defesas centrais, e, provavelmente, a estreia do alemão Julian Draxler, como suplente.

Na 17.ª presença entre a elite do futebol europeu, o Benfica aspira a qualificar-se para os oitavos de final, num grupo com as estrelas do Paris Saint-Germain e com a consagrada Juventus, tendo os bicampeões israelitas como adversário mais acessível.

Mesmo assim, o Maccabi Haifa deve surgir moralizado na sua terceira presença na fase de grupos da 'Champions', após ter vencido, também nos instantes finais, o rival Hapoel Be'er Sheva, que o tinha derrotado no primeiro jogo da temporada, arrebatando a Supertaça israelita.

A equipa orientada por Bachar Bakhar chegou a esta fase depois de eliminar o Olympiacos, então de Pedro Martins, o Apollon e o Estrela Vermelha, destacando-se neste percurso a goleada conseguida no Pireu (4-0) e o empate (2-2) no recinto dos sérvios.

O jogo entre Benfica e Maccabi Haifa está marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, sob arbitragem do sueco Andreas Ekberg, à mesma hora que o Paris Saint-Germain recebe a Juventus. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.