Roger Schmidt não pensa para já em repetir quartos de final na Champions

Roger Schmidt, treinador do Benfica, não pensa para já em repetir a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões que o clube alcançou na época passada.

Em conferência de imprensa na véspera do jogo de estreia na fase de grupos frente ao Maccabi Haifa, o técnico pensa jogo a jogo.

"Foi uma grande performance na época passada, mas para nós é importante tirar isso da cabeça e focar nos jogos. A primeira tarefa é amanhã. Temos o objetivo de chegar à próxima fase, é difícil e acho que não é o momento certo para falar de outros objetivos na Champions", disse.

O técnico acredita que o Maccabi tem jogadores perigosos e jogará com emoção e motivação extra.

"Se virmos a performance deles, foram campeões na época passada, ganharam aos campeões da Grécia, Chipre e Sérvia. Mostraram que têm muita qualidade, principalmente na frente, com bons finalizadores, muito físicos. Merecem jogar na Liga dos Campeões, joguei em Israel na época passada e sei que jogam com muita emoção e estão muito motivados. Temos de estar prontos", diz.

Schmidt recusa já fazer contas à possível passagem aos oitavos de final e a importância de vencer os jogos com o Maccabi.

"Não vejo dessa maneira, todas as equipas que estão aqui merecem jogar Champions e são de topo. Temos de pensar em cada jogo. É a melhor competição do mundo, são seis jogos, não queremos pensar demasiado em todos. É inteligente pensarmos só em nós", atira.

O Benfica arranca esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões com a receção aos israelitas do Maccabi Haifa. O jogo disputa-se esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.