Roger Schmidt: "Draxler é um jogador de topo"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, garante que Draxler é um reforço "de ponta" que não contratou o alemão numa repetição do que fez com Mario Gotze no PSV Eindhoven.

"Não contratámos Julian Draxler por ter funcionado bem com o Gotze em Eindhoven, mas sim porque estamos totalmente convencidos com ele. É sempre sobre o conteúdo e não sobre repetir a história. É um jogador de ponta que nos dá ainda mais flexibilidade no ataque", disse, em entrevista à revista "Kicker".

Draxler, campeão do mundo em 2014 pela Alemanha, chega por empréstimo do PSG até ao fim da época. Os franceses suportam grande parte do salário, segundo a imprensa nacional.

O médio, atualmente a recuperar de lesão, estava em Paris desde 2016, tendo realizado 26 golos em 198 jogos. Na temporada passada, o alemão disputou 24 jogos, mas apenas cinco titularidades na Ligue 1, num ano marcado por problemas físicos.

O treinador alemão falou ainda sobre o congestionado calendário de jogos que terá pela frente com Liga dos Campeões, num ano de Mundial em dezembro. Schmidt diz que os jogadores não têm pausas suficientes e que a qualidade dos jogos sofre com isso.

"Temos que aceitar, até certo ponto, que o futebol é um grande negócio. Afinal, nós beneficiamos dele. No entanto, eu sou daqueles que dizem que não temos de aprovar tudo por causa disso. As pausas para os jogadores não são suficientemente longas. O valor dos jogos perde-se um pouco. Do meu ponto de vista, deve ser reduzido em vez de aumentado", atira.

Alguns meses depois de chegar ao Benfica, onde tem tido sucesso neste início de época, Schmidt está feliz em Lisboa.

"Quando falaram comigo, ficou claro para mim. É uma honra poder treinar num clube assim", termina.

O Benfica arranca esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões com a receção aos israelitas do Maccabi Haifa. O jogo disputa-se esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.