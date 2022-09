Maccabi Haifa tem de estar "a 100%" para derrotar o Benfica

O treinador do Maccabi Haifa avisa que a sua equipa terá de estar a 100% na visita ao Benfica, na terça-feira, para levar os três pontos do Estádio da Luz, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta segunda-feira, Barak Bakhar destacou as qualidades do Benfica.

“O Benfica venceu todos os jogos até agora, internamente e na fase preliminar da Champions, marca muitos golos e é um grande desafio para o Maccabi, porque é muito agressivo. Temos de estar a 100% para levar os três pontos”, assinalou o técnico do bicampeão israelita.



O Maccabi Haifa eliminou o tricampeão grego, Olympiacos, o campeão cipriota, Apollon Limassol, e o campeão sérvio, Estrela Vermelha, na fase preliminar. Contudo, Bakhar avisou que o Benfica é de outro nível:

“Jogámos nas eliminatórias com equipas muito fortes, mas o Benfica é outra coisa. Está melhor que no ano passado. Será um jogo muito difícil."

Benfica e Maccabi defrontam-se na terça-feira, na Luz, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.