Henrique Araújo e António Silva renovam contrato com o Benfica

O Benfica anunciou, esta segunda-feira, a renovação dos contratos de Henrique Araújo e Antonio Silva até 2027.

O ponta de lança, de 20 anos, tinha contrato até 2024. Já no caso do central, de 18 anos, o Benfica não revelou, na altura da última renovação, no ano passado, até quando é que o vínculo fora estendido.

De qualquer forma, tanto Henrique Araújo como António Silva passam a estar ligados ao clube da Luz para as próximas cinco temporadas.

O avançado estreou-se pela equipa principal do Benfica na reta final da temporada passada e fez logo três golos em seis jogos. Esta época, foi promovido ao plantel de Roger Schmidt e leva um golo em sete jogos.

O defesa subiu esta época ao plantel principal, depois de ter convencido o treinador do Benfica na pré-época. Tem dois jogos disputados, ambos como titular - foram os dois primeiros jogos pela equipa sénior.