Hélder Lopes: "Maccabi Haifa mete muita gente no ataque"

O Benfica é favorito, mas atenção ao ataque do Maccabi Haifa.

O lateral português Hélder Lopes defende em Bola Branca o estatuto de favorito do Benfica para o embate desta terça-feira com o Maccabi Haifa, apesar de destacar que os israelitas gostam de "meter muita gente no processo ofensivo".

É aliás nesse aspecto que o adversário do Benfica mais se evidencia, com um "meio-campo e ataque fortes".

O defesa português já defrontou por duas vezes o Maccabi Haifa e nunca levou a melhor ao serviço do Hapoel Beer Sheva, onde já desde a época passada. No primeiro jogo, a Supertaça, empatou e perdeu nas grandes penalidades e no último sábado foi derrotado no seu estádio, por 2-1.

Pierrot, Haziza, Atzili, Chery e Mohamed, são nomes "a ter em atenção" e que podem "resolver em qualquer momento".

Hélder Lopes explica que o Benfica tem "mais experiência nestas andanças" e que o emblema israelita já não está neste contexto há algum tempo, por isso mesmo, irá "dar tudo por ser uma oportunidade" de se mostrar na Liga dos Campeões.

No entanto, o lateral explica que o Maccabi Haifa se expõe muito e o conjunto de Roger Schmidt "pode aproveitar", assumindo o seu papel de favorito e de "equipa mais forte".

Formado no Coimbrões e Candal, Hélder Lopes representou o Mirandela, Oliveira do Douro, Espinho, Tondela e Beira-Mar antes de se afirmar em definitivo na I Liga no Paços de Ferreira. Desde 2016 que joga no estrangeiro, com passagens pelo Las Palmas, AEK de Atenas e Hapoles Beer Sheva.

O Benfica-Maccabi Haifa, do grupo H, 1ª jornada, começa às 20h00, tem arbitragem do sueco Andreas Ekberg, relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.