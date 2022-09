Draxler pode estrear-se pelo Benfica frente ao Maccabi, confirma Roger Schmidt

Roger Schmidt, treinador do Benfica, confirma que Julian Draxler pode estrear-se pelas águias frente ao Maccabi Haifa, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico deixou elogios ao internacional alemão, que precisa de tempo para de adaptar e voltar aos melhores íncides físicos.

"É um jogador de topo, não está no seu melhor nível porque vem de lesão e porque não treinava no PSG. Esse foi o principal problema, é difícil estar num bom nível físico se não treinas. Sabemos que precisa de algumas semanas para se adaptar e recuperar confiança. É muito experiente, está convocado e pronto para jogar. Não de início, mas alguns minutos são possíveis. O mesmo acontece com o Brooks", disse.

O Benfica arranca esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões com a receção aos israelitas do Maccabi Haifa. O jogo disputa-se esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.