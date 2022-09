Benfica. Draxler e Brooks no treino da véspera do jogo com o Maccabi Haifa

Julian Draxler e John Brooks, reforços do último dia do mercado de transferência, treinaram normalmente na véspera da estreia do Benfica na Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Haifa.

O médio alemão e o central norte-americano assistiram da bancada à vitória frente ao Vizela, na última sexta-feira, mas podem juntar-se já às opções do treinador Roger Schmidt.

De fora por lesão estão Morato, Lucas Veríssimo e João Victor, os três centrais.

André Almeida, jogador excluídos dos inscritos para a Liga dos Campeões, também treinou normalmente, à espera de definição em relação ao seu futuro, se fica no plantel com poucas oportunidades, ou se ruma a clubes de mercados ainda abertos.

O Benfica arranca esta terça-feira a sua caminhada na Liga dos Campeões com a receção aos israelitas do Maccabi Haifa. O jogo disputa-se esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.