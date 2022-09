André Almeida ainda com futuro incerto no Benfica. "Não está decidido se fica connosco"

André Almeida não rescindiu contrato com o Benfica, mas não parece fazer parte dos planos de Roger Schmidt, tendo ficado de fora da lista de inscritos na Liga dos Campeões.

O lateral de 31 anos foi apenas convocado duas vezes esta época, para a eliminatória com o Midtjylland. Apesar de ter ficado após o fecho do mercado, Roger Schmidt não confirma a sua continuidade.

"Vamos ver, houve uma conversa sobre se sai ou não. Sei o que fez pelo Benfica, teve grande anos aqui, mas ainda não está decidido se fica connosco. Ele está muito focado e está bem nos treinos. Vamos tentar gerir a situação da melhor forma", diz.

O lateral de 31 anos está no último ano de contrato com as águias.

André Almeida está no clube desde 2011. Em 11 temporadas, somou 11 golos em 308 jogos disputados. Venceu cinco campeonatos, quatro Taças da Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.