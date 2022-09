Benfica inscreve reforços e descarta André Almeida para a Liga dos Campeões

Roger Schmidt incluiu todos os reforços de verão e riscou André Almeida da lista do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

João Victor, Bah, Ristic, Brooks, Aursnes, Enzo Fernández, David Neres, Musa e Draxler entram todos na Lista A de inscrições na UEFA.

André Almeida, que não conta para o novo treinador, é o único ausente entre os jogadores do plantel principal. Lucas Veríssimo, lesionado de longa duração mas próximo do regresso, foi incluído, tal como Rodrigo Pinho, que tem atuado pela equipa B e ainda não jogou com Schmidt.

Em relação à lista para a terceira pré-eliminatória e o "play-off" de acesso à fase de grupos, saem Vertonghen, Meité, Weigl e Yaremchuk, que deixaram o Benfica nos últimos dias do mercado de transferências.

A Lista A tem 23 jogadores. A UEFA permite a inclusão de 25 elementos, contudo, quatro têm de ser formados no clube, requisito que o Benfica não cumpre. Na Lista B figuram oito jogadores do plantel principal.

O Benfica está inserido no grupo H da Liga dos Campeões, com Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. Faz a estreia na terça-feira, com receção aos israelitas, marcada para as 20h00, na Luz. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de inscritos do Benfica:



Guarda-redes: Samuel Soares*, Vlachodimos, Kokubo*, André Gomes*, Helton Leite;



Defesas: Lucas Veríssimo, João Victor, Gilberto, Grimaldo, Bah, Ristic, Brooks, Otamendi, António Silva*, Morato*;

Médios: Aursnes, Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Gil Dias, Paulo Bernardo*, Martim Neto*, Florentino;

Avançados: David Neres, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Rafa Silva, Petar Musa, Henrique Araújo*, Gonçalo Ramos*, Julian Draxler e Diego Moreira.

Legenda: *jogadores da Lista B