Roger Schmidt: "Não foi o jogo mais bonito, mas foi uma belíssima vitória"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, acredita que foi uma "belíssima vitória" contra o Vizela, conquistada apenas com um penálti no final dos descontos.

"Não foi o jogo mais bonito, mas foi uma belíssima vitória. Já ganhámos jogos de fora mais clara. Tivemos de lutar até ao último minuto. A equipa mostrou muito alma e acreditou sempre na vitória. Fomos recompensados", começou por dizer.

O técnico, tal como Álvaro Pacheco, teve muitas queixas em relação à arbitragem. Roger Schmidt acredita que Gonçalo Ramos sofreu grande penalidade.

"Quando se está a perder e é preciso muito tempo até empatar e depois quase no final, há decisão inaceitável do árbitro ao expulsar o Gonçalo Ramos e ao não assinalar penálti. Não entendo por que razão não foi verificar o lance ao monitor. Foi difícil, mas conseguimos", atira.

Schmidt assume rendimento inferior ao esperado na primeira parte: "Na primeira parte não estivemos no nosso melhor. Melhorámos na segunda parte, mas não foi fácil. Tivemos de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Penso que os adeptos empurraram a equipa para a frente e juntos conseguimos ganhar".