Brooks é para "render no imediato". "Draxler é de seleção alemã"

Nuno Félix considera que o Benfica reforçou-se bem, ao incorporar John Brooks, ex-Wolfsburgo, e Julian Draxler, cedido pelo PSG, no plantel de Roger Schmidt.

Consultor de vários clubes alemães, o observador conhece bem os dois jogadores, com história na Bundesliga. Em relação a Brooks, que chega a custo zero depois de ter terminado contrato com o Wolfsburgo, Nuno Félix defende que o Benfica "está a contratar um jogador para rendimento imediato".

Algo que é determinante para os encarnados, uma vez que Roger Schmidt tinha apenas dois centrais disponíveis: António Silva e Otamendi. Morato lesionou-se, juntando-se a Lucas Veríssimo e João Victor, e Vertonghen deixou o clube.

Em entrevista à Renascença, Nuno Félix recorda que o internacional norte-americano "vem de um futebol com ritmo elevadíssimo e tem tido um rendimento muito regular".

O consultor apoia-se nos "bons números" de Brooks na Bundesliga, para justificar a sua opinião: 216 jogos, em nove temporadas, entre Wolfsburgo e Hertha de Berlim.

"É um jogador que rapidamente poderá conquistar o seu lugar no Benfica. É muito alto. É um jogador que defende bem o seu espaço. Um central canhoto, com pé esquerdo muito afinado. Não terá aquele controlo de bola, junto ao pé, mais latino, mas pode ser importante no primeiro momento de construção, na colocação de bola, com passes de rutura, com lançamentos mais profundos, tem passe longo muito preciso", descreve.