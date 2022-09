Vertonghen a caminho do Anderlecht. Benfica vira atenções para Rúben Vezo

Jan Vertonghen está a caminho do Anderlecht, de acordo com o jornal "A Bola". O central internacional belga, de 35 anos, deverá rescindir contrato com o Benfica, para rumar à Bélgica.

Vertonghen regressa ao seu país natal depois de duas temporadas no Benfica. Foi indiscutível nas duas primeiras épocas, mas perdeu espaço com a chegada de Roger Schmidt e a boa forma de Morato.

Em ano de Mundial e habituado a ser titular, a solução encontrada para Vertonghen é a saída imediata, no último dia do mercado de verão.

Morato lesionou-se e ficará de fora entre quatro a seis semanas, mas nem isso impede a saída de Vertonghen, que seria o substituto na posição de central do lado direito. Em vez disso, o Benfica vai ao mercado.

Vezo para o lugar de Vertonghen



O substituto poderá ser Ruben Vezo. Também de acordo com "A Bola", o central internacional português, de 28 anos, pode rumar à Luz por empréstimo do Levante. Seria um regresso a Portugal, oito anos depois.



Com contrato até 2024, Vezo vai na quinta época no Levante, que desceu à II Liga espanhola, algo que pode facilitar a mudança para o Benfica.

Formado no Vitória de Setúbal, Rúben Vezo está em Espanha desde 2014. Começou pelo Valência, ainda passou pelo Granada e, em 2019, rumou ao Levante, primeiro por empréstimo e depois em definitivo.

Na última época, Vezo fez 32 jogos pelo Levante, que não conseguiu evitar a descida ao segundo escalão. Esta temporada, tem dois jogos disputados.