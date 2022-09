Sem Vertonghen e com lesão de Morato, Benfica perto de contratar central americano

Com a iminente saída de Jan Vertonghen para o Anderlecht e a lesão de Morato, que tirará o brasileiro dos relvados durante algumas semanas, o Benfica está no último dia de mercado a fechar a contratação de John Brooks, segundo os jornais "Record" e "Maisfutebol".

Rúben Vezo chegou a ser associado, mas o jogador terá sido recusado por Roger Schmidt.

A solução será John Brooks, internacional norte-americano de 29 anos, que fez toda a carreira no futebol alemão. Jogou no Hertha de Berlim desde a formação até 2017, quando se transferiu para o Wolfsburgo. Na última época, realizou 36 partidas e marcou um golo.

Terminou contrato com o clube alemão e chegou a estar perto de reforçar o Maiorca. Terá, no entanto, preferido a opção das águias.

Brooks encaixa no perfil pretendido: um central esquerdino que seja alternativa a Morato, função que seria de Vertonghen esta temporada.

O Benfica deverá fechar o negócio de Brooks e ainda o de Julian Draxler, ambos agenciados pelo mesmo empresário alemão.

Com a contratação do americano, Roger Schmidt ficará com um vasto leque de opções para o eixo da defesa: Otamendi, Morato, Lucas Veríssimo, Brooks, João Lucas e António Silva.

