Schmidt confirma que o Benfica está no mercado por um central

Roger Schmidt confirmou, esta quinta-feira, que o Benfica está no mercado de transferências por mais um defesa-central, devido à lesão de Morato e à iminente saída de Jan Vertonghen.

Em conferência de imprensa, no último dia da janela de transferências de verão, o treinador do Benfica reconheceu a necessidade de contratar mais um elemento para o centro da defesa. Os encarnados têm apenas dois centrais disponíveis, Otamendi e António Silva, ambos destros. O esquerdino Vertonghen, que seria o substituto natural do lesionado Morato, está de saída para o Anderlecht.

"O nosso problema é que Morato, João Victor e Veríssimo, três grandes centrais, estão indisponíveis para as próximas semanas. Deveremos perder Vertonghen, porque ele decidiu sair. Ainda temos Otamendi e António Silva, que podem jogar nessa posição. Temos centrais de topo, mas temos muitos jogos nas próximas semanas, por isso faz sentido contratar mais um bom jogador para a posição de central. Estamos a trabalhar nisso", assumiu o técnico alemão.

Schmidt só Brooks com contrato assinado

O escolhido é John Brooks, segundo os jornais "Record" e "Maisfutebol". O internacional norte-americano, de 29 anos, que é esquerdino, como Morato, terminou contrato com o Wolfsburgo e está próximo de rumar ao Benfica.



Questionado sobre Brooks, o treinador do Benfica remeteu o tema para depois de o mercado fechar: "Só posso falar sobre jogadores com contrato assinado. Falamos disso amanhã [sexta-feira]."

Roger Schmidt ainda não sabe quando poderá contar com Lucas Veríssimo, que falhou grande parte da temporada passada devido a lesão.

"Ele teve uma lesão muito grave, estava no bom caminho, mas teve algumas complicações. É normal num processo destes. Agora está bem e está a trabalhar para se juntar à equipa, esperamos que nas próximas semanas. Não consigo fazer uma previsões, mas espero que seja o mais cedo possível", salientou o técnico.

