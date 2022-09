Rangers é o último obstáculo entre o Benfica e a Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar o Rangers na segunda e última pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina.

As campeãs nacionais terão pela frente as campeãs da Escócia no dia 20 ou 21 de setembro, em Glasgow, e a 28 ou 29 de setembro, em Lisboa.

Na primeira ronda, que se disputava em formato de "final four", o Benfica ultrapassou o Hajvalia, do Kosovo, por 9-0, e o Twente, dos Países Baixos, por 2-1.

Há mais duelos de destaque na última ronda de acesso à fase de grupos da Champions: o Arsenal-Ajax, o Paris Saint-Germain-Hacken, o Real Sociedad-Bayern de Munique, com a portuguesa Andreia Jacinto na equipa espanhola, o Rosenborg-Real Madrid ou o Koge-Juventus.