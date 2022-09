Oficial. Benfica empresta Weigl ao Borussia Monchengladbach

Benfica e Borussia Monchengladbach anunciaram a transferência do médio Julian Weigl.

As águias comunicaram à CMVM o empréstimo do jogador válido por uma temporada. Segundo a imprensa internacional, o emblema da Bundesliga fica com uma opção de compra.

Weigl custou 20 milhões de euros ao Benfica em janeiro de 2020. Somou cinco golos em 115 jogos disputados pelas águias. Deixa o clube sem qualquer título conquistado.

"O Julian é um jogador de bola extremamente seguro e forte. Ele tem muita experiência na Bundesliga e qualidade futebolística e certamente poderá ajudar nossa equipe rapidamente", disse o diretor desportivo Roland Virkus.

O internacional alemão não fazia parte das escolhas iniciais de Roger Schmidt, que aposta num meio-campo com Florentino Luís e Enzo Fernández. Frederik Aursnes foi contratado ao Feyenoord como substituto de Weigl.