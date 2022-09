Benfica tira Carlos Vinícius do PSV e vende-o ao Fulham de Marco Silva

O Benfica prepara-se para vender Carlos Vinícius, atualmente no PSV Eindhoven por empréstimo, ao Fulham, do português Marco Silva.

O ponta de lança brasileiro, de 27 anos, estava cedido aos neerlandeses pela segunda temporada consecutiva, no entanto, perdeu espaço nas contas de Ruud van Nistelrooy. O Benfica tira-o do PSV e, segundo avança o jornal "A Bola", esta quinta-feira, envia-o para o Fulham em definitivo.

O Benfica recebe cinco milhões de euros do Fulham por Vinícius e fica com 50% do passe. O avançado viaja esta quinta-feira para Londres.

Além do valor significativo por um excedentário, esta venda permite ao Benfica emprestar mais um jogador neste mercado de verão. O clube encarnado tinha atingido o número de limite de jogadores cedidos.

Carlos Vinícius chegou ao Benfica em 2019, proveniente do Nápoles, a troco de 17 milhões de euros. No entanto, depois de uma primeira época em que fez 24 golos e 10 assistências em 47 jogos, deixou de ser opção no clube da Luz e foi emprestado ao Tottenham e, depois, ao PSV.