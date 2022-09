Benfica oficializa contratação de Julian Draxler ao PSG

O Benfica oficializou, esta quarta-feira, a contratação do médio internacional alemão Julian Draxler ao Paris Saint-Germain.

O campeão do mundo em 2014, pela Alemanha, chega à Luz por empréstimo do PSG até ao final da época. Serão os campeões franceses a suportar grande parte do salário do médio e extremo, de 28 anos.

A opção Ricardo Horta, alvo primordial do Benfica caiu, conforme esclareceu o treinador, Roger Schmidt, esta quinta-feira. Entra Draxler, que chega de França com créditos firmados, mas sem espaço num plantel recheado de estrelas como Neymar, Messi e Mbappé.