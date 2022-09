Benfica avisado para o perigo das desatenções frente ao Vizela

Roger Schmidt garante que o Benfica não se perderá no ataque sem cautelas na defesa frente ao Vizela, na quinta jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos minhotos, esta quinta-feira, o treinador do Benfica afirma que o Vizela é uma equipa difícil de defrontar, pelo núcleo duro que mantém desde há várias épocas, a organização na defesa e as flechas que aponta às balizas adversárias.

"Eles são muito disciplinados taticamente e têm armas poderosas à frente, por isso é sempre difícil marcar-lhes golos. Tens de ter cuidado para te manteres organizado na defesa. Estamos em muito boa forma, os jogadores estão confiantes e já mostrámos que conseguimos superar as adversidades. Queremos os três pontos", sublinha.

Primeiro lugar é bom, mas é preciso mantê-lo

Na terça-feira, com a vitória sobre o Paços de Ferreira, por 3-2, o Benfica subiu à liderança isolada do campeonato. Algo que "sabe sempre bem", porque a equipa "trabalhou muito para isso". Ainda assim, Schmidt não se ilude: há muito trabalho a fazer.

"É só o início, ainda só se passaram quatro jornadas. Estamos focados no que temos de fazer jogo após jogo, no futebol tens de estar sempre focado no aqui e agora", garante.

O Benfica-Vizela está marcado para sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.