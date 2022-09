Benfica arruma a casa. Meité emprestado à Cremonese

O Benfica comunicou, esta quinta-feira, o empréstimo de Soualiho Meité à Cremonese.

O médio francês, de 28 anos, ruma à I Liga italiana por empréstimo válido até ao final da época.

Meité chegou ao Benfica na temporada passada, proveniente do Torino, por seis milhões de euros. No entanto, não se afirmou na Luz e sai com 27 jogos disputados, todos na última época e apenas 15 a titular.

Os clubes podem emprestar um máximo de oito jogadores. Meité ocupa a vaga de Carlos Vinícius, que se encontrava cedido ao PSV Eindhoven mas está a caminho do Fulham, de Marco Silva, em definitivo.