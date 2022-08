Valdo: "Enzo Fernández no Liverpool? Neste mercado louco tudo pode acontecer"

Apenas cerca de dois meses depois de ter chegado ao Benfica, Enzo Fernández já foi apontado a clubes da dimensão de Real Madrid e Liverpool.

O argentino contratado ao River Plate tem sido uma das maiores figuras do Benfica de Roger Schmidt. Valdo, antigo internacional brasileiro, elogia o reforço que "torna simples o que os outros complicam" e que não se espanta com o interesse do Liverpool, que "já tinha o referenciado", mas se viu ultrapassado pelos encarnados.

"Nesse mercado louco, sai na frente quem saca mais rápido. É tipo faroeste. Quando o Liverpool abriu os olhos já era tarde demais", diz a sorrir o antigo jogador.

Nestas declarações a Bola Branca, e confrontado com a possibilidade de uma transferência do argentino para Anfield, em janeiro, começa por dizer que espera que "Enzo possa ficar por um bom tempo", mas rapidamente acrescenta que "neste mercado louco, tudo pode acontecer".

Benfica precisa de se mostrar na Europa



Começar a temporada com um registo imaculado "e fantástico", de oito jogos oficiais e o mesmo número de triunfos, revela que a equipa está "a assimilar bem a ideia de Roger Schmidt".

Valdo vê "Rafa muito mais feliz", João Mário a exibir-se da "forma que gosta de jogar", um Florentino que voltou e que está a provar que "tem condições de vestir a camisola do Benfica" e depois "jogadores fantásticos e capazes de fazer a diferença", como são os caso de Neres e Enzo Fernández, que "dá andamento à equipa".

O ex-atleta dos encarnados considera que Roger Schmidt tem um grupo "muito forte", mas a Liga dos Campeões é que irá validar "esse grande Benfica".

A equipa "está no bom caminho e tem hoje plantel para aguentar a sequência de jogos" que terá pela frente e irá mais longe na competição quem tiver o maior e melhor plantel.

Sobre a vantagem para FC Porto e Sporting, Valdo é claro, afirmando que os três e oito pontos "valem muito". Além disso, não acredita que este Benfica perca a larga vantagem que tem para os leões de um dia para o outro. Mais, até diz que embora os comandados de Roger Schmidt "não joguem descansados, jogam muito mais à vontade".

A terminar, defende que apesar do campeonato estar ainda a começar, é sempre melhor "estar em vantagem, do que em desvantagem".