Rui Pataca diz que Draxler "é uma boa opção" para o Benfica

Rui Pataca, diretor-geral do Créteil-Lusitanos, das divisões secundárias de França, garante que Julian Draxler é um jogador de qualidade, habituado ao alto rendimento, e que será uma mais-valia para o Benfica.

O médio-ofensivo do Paris Saint-Germain, de 28 anos, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, está em Lisboa para reforçar o Benfica. Em declarações a Bola Branca, Rui Pataca aprova a contratação.

"É um médio-ofensivo que também pode jogar nos corredores, um jogador de qualidade que está habituado ao alto rendimento, que no PSG teve uma concorrência muito forte. Quando chegou em 2016 entrou bem, jogou em quase todos os jogos. Chegou até a deixar no banco o Di María. Os anos foram passando, com as lesões e a concorrência cada vez mais forte ficou difícil assumir a titularidade, mas é um jogador que no campeonato português, e com menos concorrência no Benfica, conseguirá mostrar qualidade. É uma boa opção", afiança.

Antigo avançado com carreira em Portugal e em França, Rui Pataca fala de Draxler como "um jogador que faz golos, que se projeta muito bem para a frente, coloca muitas dificuldades aos defesas adversários".

"A defender reduz bem os espaços, criando pressão constante. É um médio de ataque polivalente, que é mais um argumento válido para se impor no Benfica", avalia o diretor-geral do Créteil-Lusitanos.