Morato lesiona-se e desfalca Benfica por cerca de um mês

Morato lesionou-se e desfalcará o Benfica por cerca de um mês.

No site oficial, o Benfica informa que o central brasileiro, de 21 anos, fez uma entorse no tornozelo direito, que atingiu a articulação. O tempo previsto de paragem para este tipo de lesão é de quatro a seis semanas.

Morato lesionou-se na terça-feira, nos minutos finais do jogo com o Paços de Ferreira, de atraso da terceira jornada do campeonato, que o Benfica venceu por 3-2. O defesa brasileiro deixou o relvado com queixas.

É o terceiro central do Benfica lesionado, depois de Lucas Veríssimo, que carrega lesão grave já da temporada passada, e João Victor, que se lesionou no último jogo que disputou pelo Corinthians.