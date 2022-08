Keylor Navas por Vlachodimos? Troca de guarda-redes é possibilidade no Benfica

O Benfica pode estar prestes a trocar de guarda-redes. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano e o diário neerlandês "De Telegraaf", o Ajax terá chegado a acordo com Odysseas Vlachodimos para o contratar, faltando somente finalizar as negociações com o clube da Luz.

Para já, o Ajax oferece nove milhões de euros ao Benfica, uma proposta próxima da exigência do clube português, que, segundo o "Telegraaf", é de dez milhões de euros mais bónus. Os neerlandeses esperam chegar a acordo ainda a tempo do encerramento do mercado de transferências nos Países Baixos, já esta quarta-feira, às 23h59 locais (22h59 em Portugal).



Com Vlachodimos, já estará tudo apalavrado, adiantam Romano e o "Telegraaf": o guarda-redes internacional grego, de 28 anos, terá acordado assinar contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2026.