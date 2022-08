Ajax falha contratação de Vlachodimos, mas voltará à carga em janeiro

O Ajax oferecia nove milhões de euros pelo guarda-redes internacional grego, de 28 anos, mas o clube português, pedia dez milhões mais bónus. O negócio não ficou fechado a tempo do encerramento do mercado de transferências nos Países Baixos, às 22h59 desta quarta-feira. Com Vlachodimos, já estará tudo apalavrado, adiantam as mesmas fontes: contrato válido para as próximas quatro temporadas, até 2026. O jornalista neerlandês Gerjan Hamstelaar adianta que, apesar de a transferência ter caído este verão, o Ajax partirá para a contratação de Vlachodimos mal a janela de transferências de janeiro abra.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, após vitória sobre o Paços de Ferreira, o treinador do Benfica mostrou-se surpreso quando questionado sobre se aquele tinha sido o último jogo de Vlachodimos na Luz. "O nosso guarda-redes? Penso que não", respondeu Roger Schmidt. Formado no Estugarda, Vlachodimos, que também tem nacionalidade alemã, chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Panathinaikos. Desde então, foi sempre titular, à exceção de um período durante a época 2020/21. Cumpre a quinta época na Luz e, pelo menos até janeiro, poderá aumentar o atual pecúlio de 177 jogos ao serviço do Benfica.