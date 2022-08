Paços foi o último jogo de Vlachodimos pelo Benfica? "Penso que não", diz Schmidt

Roger Schmidt espera continuar a contar com Odysseas Vlachodimos no Benfica, apesar do interesse de outros clubes, como o Ajax.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, após a vitória (3-2) sobre o Paços de Ferreira, o treinador do Benfica foi questionado sobre se o jogo em atraso da terceira jornada do campeonato tinha sido o último do guarda-redes internacional grego, de 28 anos, de águia ao peito.

"O nosso guarda-redes? Penso que não", respondeu Roger Schmidt.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Ajax queria Dubravka, que acabou por rumar ao Manchester United, e virou atenções para o guarda-redes do Benfica, cumpre a sua quinta época na Luz, sempre como titular, à exceção de um período durante a época 2020/21.