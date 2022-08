Liderança "é só o início". Schmidt quer continuar a ganhar para ser campeão

Roger Schmidt avisa que a liderança isolada do campeonato, fruto das quatro vitórias nas quatro primeiras jornadas, "é só o início" e que o Benfica tem de continuar a somar triunfos para ser campeão nacional.

Em declarações à BTV, após a receção ao Paços de Ferreira, esta terça-feira, no jogo em atraso da terceira jornada, o treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a "vitória muito importante" (3-2) sobre os castores e com o arranque em pleno da sua equipa.

"Foi um bom início, mas é só o início. Temos de continuar a vencer jogos. Temos um calendário difícil e temos de nos preparar bem. Temos de continuar a ganhar jogos", advertiu o técnico alemão.



Quanto ao jogo, Schmidt gostou de ver o final da primeira parte, em que o Benfica operou a reviravolta, e a segunda parte da sua equipa, apesar do sofrimento nos minutos finais, em que o Paços podia ter empatado.

"Jogámos muito bem e criámos muitas oportunidades para matar o jogo. Claro, não aproveitámos e no final tivemos de sofrer e lutar até ao fim, mas acreditámos sempre e merecemos vencer", salientou.

O Benfica é líder isolado do campeonato, com 12 pontos, mais dois que o Sporting de Braga, segundo classificado, e mais três que FC Porto e Portimonense, terceiro e quarto colocados, respetivamente.