Benfica recebe Paços de Ferreira com liderança isolada à vista

O Benfica recebe o Paços de Ferreira, esta terça-feira, com a liderança do campeonato na mira. A equipa de Roger Schmidt ficará isolada no topo da tabela classificativa se vencer o jogo em atraso da jornada 3.

O deslize do FC Porto no terreno do Rio Ave (3-0), no domingo, abre caminho a que o Benfica possa ser a única equipa do campeonato a fazer o pleno nas primeiras quatro rondas e somar 12 pontos. Neste momento, os encarnados estão empatados com os portistas e o Portimonense, com nove pontos, e a um ponto do Braga, que ocupa o primeiro lugar.

Caso vença esta terça-feira, o Benfica liderará o campeonato de forma isolada, algo que já não acontece desde outubro de 2021, à nona jornada da temporada passada. Passou-se quase um ano desde então.

Uma ausência no Benfica, muitas no Paços

Frente ao Paços de Ferreira, jogo adiado para esta data por conflito de calendário, devido à participação do Benfica no "play-off" da Liga dos Campeões, Schmidt não poderá contar com os centrais Lucas Veríssimo e João Victor, lesionado, nem com o médio Fredrik Aursnes. O norueguês, mais recente reforço do Benfica, não estava inscrito na Liga na data original do encontro, pelo que fica forçosamente de fora.

Há dois jogadores do Paços na mesma situação: o central Erick Ferigra e o médio Adrián Butzke. Juntando a isto lesões e castigos, César Peixoto está sem 12 jogadores para a Luz - faltam também Jordi, Jorge Silva, Pedro Ganchas, Tiago Ilori, Matchoi Djaló, Gaitán, Luiz Carlos e Uilton.