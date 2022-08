O Benfica rescindiu contrato, “por mútuo acordo”, com a médio Carlyn Baldwin.

A norte-americana, de 26 anos, tinha chegado esta época à Luz e ainda participou numa partida.

Baldwin, ex-Torreense, tinha assinado com as encarnadas até 2024 no dia 4 de julho.

Não foram avançados pormenores para esta rescisão prematura.