Roger Schmidt: "Mostrámos boa atitude e a nossa ambição"

Roger Schmidt considera que o Benfica mostrou ao que vem ao derrotar, por 3-0, o Boavista no Bessa - um dos estádios em que, tradicionalmente, tem mais dificuldades -, a contar para a quarta jornada da I Liga.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do Benfica admitiu que "é muito importante" chegar ao fim de três jornadas (os encarnados têm um jogo em atraso) com o pleno de nove pontos.

"Queremos lutar para conquistar o título, por isso temos de ganhar os jogos todos, especialmente estes jogos difíceis fora de casa. Mostrámos boa atitude e a nossa ambição", destacou o técnico alemão.

A vitória frente ao Boavista foi "muito importante", também por o Benfica ter tido um jogo desgastante na terça-feira, para a Liga dos Campeões. Schmidt mostrou-se, ainda, conhecedor da história dos encarnados no Bessa, onde não ganhavam há dois anos, para o campeonato:

"Precisámos de 20 minutos para encontrar o nosso ritmo, mas depois jogámos muito melhor. A vitória não esteve em perigo. Estou muito satisfeito com a equipa. Sei da história dos jogos entre Benfica e Boavista, sei que não é fácil jogar aqui. Também tivemos um jogo desgastante na terça-feira, recuperámos o foco e ganhámos aqui. Significa muito. Os suplentes também entraram muito bem, estou muito satisfeito."

O Benfica passa a somar nove pontos em três jogos, em igualdade com o FC Porto, que joga no domingo. Os encarnados disputam o jogo que têm em atraso, da jornada três, na terça-feira, frente ao Paços de Ferreira.