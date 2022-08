Substituto natural de Otamendi no Benfica é António Silva

Roger Schmidt explicou, este sábado, que apostou em António Silva para o lugar do castigado Nicolás Otamendi, na visita ao Boavista, porque o português é o substituto natural do argentino no plantel do Benfica.

Em declarações à Sport TV, após a vitória, por 3-0, sobre o Boavista, Schmidt foi questionado sobre o porquê de ter dado a titularidade ao central da formação, de 18 anos, quando tinha Jan Vertonghen ao dispor.

"O substituto natural para a posição de central do lado direito é o António. Se sentíssemos que o António não estava preparado, podíamos inventar um pouco e jogar com dois centrais canhotos, mas ele fez uma grande pré-época e hoje [este sábado] mostrou que pode jogar pela equipa principal. Viu o cartão amarelo muito cedo, mas depois jogou de forma muito inteligente, mantendo a calma, e mostrou bom entendimento com o Morato. Fiquei muito contente com ele", afirmou o técnico alemão.