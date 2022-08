Roger Schmidt satisfeito com o plantel, mas é para otimizar até ao fim do mercado

Roger Schmidt está satisfeito com o plantel do Benfica, sobretudo após a incorporação de Fredrik Aursnes, mas o treinador alemão não fecha a porta a mudanças. Por um lado, há jogadores que pretendem sair. Por outro, há sempre a perspetiva de "otimizar" a equipa.

"Acho que já temos um plantel muito bom, especialmente agora com o Fredrik [Aursnes]. Aguns jogadores estão ainda a pensar deixar o clube. Veremos o que vai acontecer. Iremos tentar otimizar a nossa equipa ao máximo até ao fecho da janela de transferências", afirma, em conferência de imprensa.

O técnico abordou, por exemplo, a possibilidade de perder Gonçalo Ramos. O avançado, melhor marcador da equipa, tem mercado e Schmidt, ainda que assuma o desejo de o manter, aceitará decisão do clube de o deixar sair, caso os valores envolvidos o justifiquem.

Jogo físico no Bessa

Depois de garantir o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica desloca-se ao Bessa, já este sábado, para disputar jogo da 4.ª jornada da I Liga. Roger Schmidt espera "um jogo físico", diante de um adversário que, por norma, causa dificuldades aos encarnados.

"Espero um jogo físico. Sei da história dos jogos com o Benfica, é sempre difícil. Os jogos fora de casa são sempre difíceis, especialmente quando jogamos depois de jogos internacionais. Falei com o Javi [Garcia], ele conhece bem o Boavista, mas também com os nossos analistas", declara o treinador, revelando que consultou o seu adjunto, que nas últimas épocas foi jogador dos axadrezados.



Schmidt reforça o alerta para a concentração que é necessário ter neste tipo de desafios, após os jogos das competições europeias. São problemas que o treinador quer ter, por se tratar de situações só vividas por clubes que lutam por títulos. "Vamos mostrar que estamos à altura destes jogos", confia.

O cenário vai repetir-se assim que começar a fase de grupos da Champions, em que o Benfica irá medir forças com PSG, Juventus e Maccabi Haifa. "É um verdadeiro grupo de Liga dos Campeões, com boas equipas. Grupo muito interessante, com equipas contra as quais nunca joguei. Foi importante qualificarmo-nos, porque esta é a competitividade que queremos ter. Mas agora não penso nisso. Temos de estar totalmente concentrados no Boavista", refere.

Otamendi, castigado, é baixa para o Bessa. Vertonghen e António Silva são as alternativas, uma vez que João Víctor e Lucas Veríssimo continuam lesionados. Gonçalo Ramos, substituído frente ao Dínamo Kiev, devido a um choque com Rafa, está em dúvida para a partida. Aursnes está apto fisicamente, mas o treinador não sabe se já terá a sua inscrição regularizada.

O Boavista-Benfica, a contar para a jornada 4 do campeonato é este sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.