Problema de Vertonghen é boa forma de Morato

Roger Schmidt sabe que Jan Vertonghen está habituado a jogar sempre e sabe que o internacional belga quer estar no Mundial, no fim de ano, e que para isso precisa de minutos. Isso não é, no entanto, suficiente, para lhe abrir as portas do 11 titular do Benfica.

O seu concorrente é o jovem António Silva, de 18 anos, uma vez que os brasileiros Lucas Veríssimo e João Víctor estão a recuperar de lesões. Roger Schmidt afirma que ambos - Vertonghen e António Silva - "estão em boas condições".

O treinador, referindo-se à possibilidade dos canhotos Vertonghen e Morato formarem dupla, admite que é "pouco usual ver equipas a jogar com dois centrais esquerdinos", mas esclarece que isso não irá influenciar a sua escolha.

Vertonghen foi lançado no final da partida com o Casa Pia, após a expulsão de Otamendi. O internacional belga pretende estar no Mundial do Qatar no final do ano e já foi noticiado interesse de Cub Brugge, Antuérpia e Copenhaga no central.