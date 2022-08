Benfica goleia Sporting e conquista Supertaça

O Benfica conquistou a Supertaça depois de vencer o Sporting, por 4-1, após prolongamento.

As leoas marcaram primeiro, já no segundo tempo, por Claudia Neto, de grande penalidade, mas as encarnadas chegaram à igualdade com um tento de Kika Nazareth, que tinha entrado poucos minutos antes.

A final, disputada em Leiria, seguiu para prolongamento e aí a equipa da Luz foi superior e fez mais três golos: dois por Ana Vitória, um de grande penalidade, e outro de Nycole, jogadora que regressou hoje aos relvados após lesão de 10 meses.

É a segunda Supertaça do Benfica. O Sporting era a detentora do troféu.