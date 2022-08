Oficial. Aursnes é reforço do Benfica

O médio Fredrick Aursnes é reforço do Benfica. O jogador norueguês, de 26 anos, assina até 2027 e fica com cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Encarnados pagam 13 milhões de euros, mais dois por objetivos.

O Feyenoord terá ainda direito "a receber 10% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador", acrescenta a equipa da Luz em comunicado enviado à CMVM.

O jogador já assistiu, esta terça-feira, à partida do Benfica contra o Dínamo de Kiev, que deu acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O médio esteve uma época ao serviço do Feyenoord, em 2021/22, tendo contabilizado 47 jogos e um golo pelo emblema neerlandês, pelo qual atingiu a final da Liga Conferência Europa, perdida para a Roma, de José Mourinho.

Antes de rumar aos Países Baixos, Aursnes passou pela formação do Hareid IL e do Hodd, jogando posteriormente no Molde, entre 2016 e 2021.

Conta com oito internacionalizações pela seleção principal da Noruega, a última das quais em junho, perante a Eslovénia, para a Liga das Nações.

Reforços confirmados do Benfica para a época 2022/23: Petar Musa (Boavista/Slavia Praga), Mihailo Ristic (Montpellier), Alexander Bah (Slavia Praga), David Neres (Shakhtar Donetsk), João Victor (Corinthians) e Enzo Fernández (River Plate).

Até ao fecho do mercado, a equipa da Luz ainda estará a tentar mais contratações, nomeadamente extremos.