Milhões da Champions agradam, mas campeonato deve passar para primeiro plano

Toni considera que, superada a meta de atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, a prova europeia deve passar para segundo plano, em virtude do campeonato, o principal objetivo do Benfica esta época.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador e treinador do Benfica assinala que será difícil que qualquer equipa portuguesa vença uma competição europeia. A meta mais importante é ser campeão nacional.

"Depois de atingido o primeiro objetivo, com a entrada na Liga dos Campeões, o campeonato passa a ser o objetivo prioritário para o Benfica. Uma situação que é idêntica para FC Porto, Sporting e Sporting de Braga. Estando os três grandes na Champions, vão tentar ir o mais longe possível, onde vão encontrar equipas fortíssimas, que são elas que habitualmente vão disputar a final", afirma.

Em relação ao apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões, Toni fala mesmo em algum brilhantismo na forma como a equipa de Roger Schmidt ultrapassou Midtjylland e Dínamo Kiev.



"Foi um objetivo que toda a estrutura do futebol do Benfica queria, porque estavam em jogo os milhões que entraram nos cofres do clube, mas também o acesso ao grande palco que é a Champions. Foi de uma forma natural que o objetivo foi alcançado, e com algum brilhantismo, porque em quatro jogos conseguiu quatro vitórias", destaca.

Enzo supersónico. Ramos só sai por valor irrecusável



Toni destaca a transformação do meio-campo do Benfica, salientando em primeira instância a ligação entre Enzo Fernández e Florentino:



"Enzo chegou e começou logo a jogar. Nunca tinha jogado com Florentino e parece que já jogam há anos. Há aqui excelente trabalho do treinador. O futebol do Benfica transformou-se para melhor e o meio-campo ajudou a essa transformação, com David Neres e com Rafa, e com João Mário, que regressou ao nível que o levou do Sporting para o Inter de Milão."

Quanto a Gonçalo Ramos, que continua a ser muito cobiçado em Inglaterra, Toni considera que uma eventual saída do avançado dependerá da chegada de uma proposta irrecusável.



"Quem decide, por vezes, não tem tarefa fácil, porque tem de pensar perante números importantes para o clube e para o jogador. Não é fácil ter um jogador de cabeça limpa dentro do clube com valores como foram os de Darwin, que levaram o Benfica a abdicar de um jogador que estava num crescimento brutal, mas com que encaixou uma boa verba. Em relação ao Gonçalo Ramos, quem tem de decidir irá fazer o melhor para o clube e para o jogador", afiança Toni, em entrevista à Renascença.