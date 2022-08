Aursnes. “Assinar pelo Benfica é espetacular”

O médio norueguês Fredrik Aursnes diz estar “muito feliz” por assinar pelo Benfica.

"É um grande dia para mim. Assinar pelo Benfica é espetacular e estou muito feliz. É um clube muito muito grande, com adeptos em todo o Mundo. É um clube com uma grande história e espero que com um grande futuro também", referiu, em declarações à Btv.

O jogador garantiu que pode jogar nas posições “6” e “8”: "No Feyenoord jogava mais como 6 mas sinto-me à vontade para fazer as duas posições. Gosto de fazer várias coisas e acho que sou um jogador de equilíbrios. Gosto de ajudar a equipa, trabalho muito e também gosto de assistir o ataque”.

No novo clube promete "dar o melhor" e "sempre a 100%”.

Aursnes custou 13 milhões de euros aos encarnados, assinou até 2027 e fica com uma cláusula de 50 milhões de euros.