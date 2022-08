Selecionador do Brasil está atento a Gilberto e David Neres

O selecionador do Brasil não perde de vista dois jogadores do Benfica, Gilberto e David Neres, que o têm impressionado.

Em conversa no Flow Podcast, do Brasil, Tite colocou o lateral-direito do Benfica, que ganhou o lugar e leva dois golos esta época, entre a lista de opções para a defesa da seleção, a pensar no Mundial 2022.

"Como lateral-direito, a gente tem Danilo, Dani Alves, Emerson, Militão também pode jogar aí, e Gilberto, que teve uma grande fase no Fluminense e agora está bem no Benfica", assinalou o treinador.

Tite também está atento ao bom momento de David Neres no Benfica. O extremo, de 25 anos, ex-Ajax e já internacional pelo Brasil, começou a época a titular, depois de seis meses sem jogar na Ucrânia.

"David Neres está a voltar e jogou muito no último fim de semana [na goleada, por 4-0, ao Arouca]. Nós chamávamos-lhe 'fumacinha', porque tem uma velocidade incrível. Lembro-me que o Felipe Luís [lateral-esquerdo] dizia: 'Pô, vou ter de o marcar no treino'", contou Tite.