Fredrik Aursnes está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Fredrik Aursnes chegou ao fim da noite de segunda-feira a Lisboa para assinar pelo Benfica, que paga 15 milhões de euros pela contratação.

O médio internacional norueguês, de 26 anos, fez-se acompanhar pelo diretor desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, na viagem dos Países Baixos, onde representava o Feyenoord, para Portugal.

De acordo com o jornal "A Bola", Aursnes realizou os exames médicos durante a manhã desta terça-feira. O médio vai assinar contrato com o Benfica para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2027.

A transferência de Aursnes para o Benfica teve avanço decisivo no final da última semana. O internacional norueguês já não participou no encontro com o Waalwijk, no sábado, e o treinador do Feyenoord confirmou a saída, além do preço, que já circulava pela imprensa.

"Todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal", salientou Arne Slot, em conferência de imprensa.

Formado no Hodd, Frederik Aursnes chegou ao Feyenoord em 2021. Soma 49 jogos, quatro assistências e um golo pela equipa de Roterdão.