Roger Schmidt alerta: "Eliminatória não está resolvida"

O treinador do Benfica não dá o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões como assegurado, depois da vitória por dois golos no jogo da 1.ª mão, frente ao Dínamo Kiev, em Lodz, na Polónia.

A vantagem é boa, reconhece, mas "isto não está resolvido". "Tivemos um bom resultado, mas não está fechado. Jogámos contra um boa equipa, também tiveram os seus momentos, desafiaram a nossa defesa. Tendo em conta o resultado, ele vão ajustar o seu comportamento tático, mas é importante que estejamos lá e que sabemos que nada está resolvido", alerta Roger Schmidt, em conferência de imprensa.

Nesta lógica, o treinador explica que vai usar o 11 tipo que tem apresentado nos primeiros jogos da época. "Não é o momento para dar minutos a outros jogadores menos utilizados. Precisamos da melhor equipa em campo e das melhores alternativas no banco. Precisamos do plantel todo, mas neste momento é importante termos jogadores em campo que estão habituados a jogar uns com os outros", acrescenta.

O objetivo imediato é colocar o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões e Roger Schmidt, que já passou por outros momentos assim, sente a necessidade de passar a mensagem clara de que, apesar da vantagem obtida na 1.ª mão, é essencial que a equipa não pense que está feito.

O grupo está praticamente na máxima força - faltam Lucas Veríssimo e João Victor, lesionados há algum tempo - e o descanso no fim de semana - o jogo com o Paços de Ferreira, para a 3.ª jornada da I Liga, foi adiado para dia 30 de setembro - foi muito "vantajoso", assume.

Sem pensar em mais metas na Liga dos Campeões, depois de o Benfica na época passada ter chegado aos quartos de final, o treinador volta a "não dar um passo maior do que a perna". "Primeiro temos de estar na fase de grupos. Para isso temos de jogar bem amanhã [terça-feira]. Depois veremos o sorteio. Mas estou focado em dar um passo de cada vez", afirma.

O Benfica-Dínamo Kiev, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões está marcado para esta terça-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.