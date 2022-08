Mercado do Benfica à porta do Seixal

Quando questionado sobre o mercado de transferências, Sérgio Conceição responde, invariavelmente, que "o mercado fica à porta do Olival", o centro de treinos do FC Porto. Roger Schmidt não fala dos portões do Seixal, mas é para lá deles que também ficam as respostas sobre as movimentações do Benfica no mercado de transferências.

Questionado sobre os dossiês Ricardo Horta, do Braga, e Fredrik Aursnes, do Feyenoord, o treinador alemão alivia para canto.

"Disse coisas boas sobre ele [Ricardo Horta], porque ele é um bom jogador. Veremos o que acontece até ao final do mercado. Estamos a trabalhar na melhoria do nosso plantel. No fim veremos o que vamos conseguir. É algo que está nos bastidores, porque temos jogos muito importantes nos próximos tempos", responde.

Sobre Aursnes, Schmidt foi ainda mais lacónico: "Não posso falar sobre jogadores que não estão no plantel. Só quando são anunciados".