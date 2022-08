Dínamo de Kiev dá favoritismo ao Benfica na corrida à Liga dos Campeões

O treinador do Dínamo de Kiev atribui favoritismo ao Benfica para o jogo da segunda mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com equipa portuguesa, esta segunda-feira, Mircea Lucescu elogiou a equipa do Benfica, reconhecendo-a como bem organizada, com mais preparação do que os ucranianos e com futebolistas de exceção, com especial realce para Rafa.

“É uma equipa que tem bons jogadores em todas as posições. São internacionais das suas seleções. Posso dizer que Otamendi, João Mário, Gilberto e Grimaldo que são muito experientes. Neste momento Rafa Silva é, para mim, o jogador mais forte desta equipa. É uma surpresa para mim que ainda não tenha saído. É como o Bernardo Silva. Tem lugar numa grande equipa lá fora”, afirmou o técnico romeno.

O Benfica adiantou-se na eliminatória com uma vitória, por 2-0, na primeira mão. Apesar da desvantagem, Lucescu recordou que o Dínamo chegou a esta fase após dois prolongamentos, com os turcos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e com os austríacos do Sturm Graz.

"Não precisamos de marcar três golos para vencer. Podemos marcar dois e ir a prolongamento. Nos últimos dois jogos na Liga dos Campeões jogámos sempre em prolongamento e ganhámos. Mas é claro que estou a brincar. O Benfica é mais forte do que nós", reconheceu.

O Benfica recebe na terça-feira, às 20h00, o Dínamo de Kiev em jogo da segunda mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo francês Clément Turpin. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.