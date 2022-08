Benfica na máxima força para garantir entrada na Liga dos Campeões

Roger Schmidt contou com todos os jogadores do Benfica no último treino antes do jogo com o Dínamo de Kiev, exceto os lesionados de há algum tempo Lucas Veríssimo e João Victor. É na máxima força que os encarnados vão procurar a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A missão está bem encaminhada, depois da vitória por 0-2 na 1.ª mão, em Lodz, na Polónia. O Dínamo joga em casa emprestado, devido à guerra na Ucrânia.

O jogo da 2.ª mão é esta terça-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

O Benfica não jogou para a I Liga este fim de semana, para se preparar da melhor forma para o desafio com os ucranianos. Os encarnados tentam juntar-se a FC Porto e Sporting na fase de grupos da Champions.