Benfica derrota Twente e segue a caminho da Liga dos Campeões

O Benfica vence o Twente, por 2-1, e está apurado para a segunda ronda de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino.

As encarnadas marcaram, nos Países Baixos, através de Ana Vitória e Kika Nazareth, um golo em cada parte.

Pelas donas da casa ainda descontou Renate Jansen, ao minuto 71.

Agora a equipa da Luz está apurada para a próxima pré-eliminatória da Champions, que vai disputar-se já a duas mãos. O sorteio realiza-se a 1 de setembro, na Suíça.

Na primeira pré-eliiminatória, as benfiquistas já tinham despachado as kosovares do Hajvalia por 9-0.

Já na época passada o Benfica tinha eliminado o Twente na pré-eliminatória antes de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões, onde estão as 16 melhores equipas da Europa.