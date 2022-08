Benfica conquista Taça Intercontinental Sub-20

O Benfica venceu, fora, o Penarol, por 1-0, e conquistou a primeira Taça Intercontinental Sub-20.

O único golo da partida foi apontado, na segunda parte, por Luís Semedo.

A equipa da Luz esteve mais defensivo no primeiro tempo, a tentar controlar o ímpeto uruguaio, mas no segundo tempo soltou-se e procurou o golo em várias ocasiões. Para além do tento de Luís Semedo, destaque para um remate de João Resende ao poste.

Os encarnados juntam, assim, a Taça Intercontinental, contra o vencedor da Libertadores junior, à Youth League, a Champions dos jovens, e ao título de campeão nacional Sub-19.

No estádio estavam mais de 40 mil uruguaios.

[em atualização]