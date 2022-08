"Este Benfica joga o triplo do de Jesus"

O Benfica de Roger Schmidt joga três vezes mais do que o da época passada, mas a depressão que marcou a segunda passagem de Jorge Jesus pela Luz confere margem mais do que suficiente ao técnico germânico para que este possa brilhar aos olhos dos adeptos encarnados.

A leitura é do ex-vice-presidente do clube, José Manuel Antunes, entrevistado pela Renascença horas depois do triunfo sobre o Dínamo de Kiev (0-2), na 1ª mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

“De facto, o Benfica joga o triplo por comparação com o que jogava antes, mas vínhamos de uma depressão. Com o Jorge Jesus o Benfica teve o pior futebol dos últimos 20 anos e não podia bater mais no fundo. É fácil progredir muito, porque vínhamos de muito baixo. Há um certo entusiasmo. Estive em Leiria a acompanhar o Benfica com o Casa Pia. Tentarei estar no máximo de jogos; sempre acompanhei o Benfica, mesmo nos momentos maus, mas agora faço-o com outra alegria”, declara José Manuel Antunes.

O ex-dirigente do Benfica está convicto de que o primeiro objetivo da época – a presença na Liga dos Campeões – já não irá escapar aos encarnados.

“Penso que, melhor ou pior, o Benfica está apurado. Falta a segunda parte da eliminatória, não podemos embandeirar em arco, mas o registo que tenho é de que o Benfica é superior, como se esperava. Em casa não vai com certeza perder por mais do que um golo e estamos no bom caminho para estar na liga dos campeões” constata.