Benfica goleia e continua a tentar chegar à Liga dos Campeões

O Benfica goleou as kosovares do Hajvalia por 9-0, em jogo da primeira eliminatória de apuramento para a ronda 2 da Liga dos Campeões.

Na partida realizada em Enschede, na Holanda, as encarnadas já venciam 3-0 ao intervalo.

Pela equipa das águias marcaram Sílvia Rebelo, Marta Cintra (3), Jéssica Silva, Ana Vitória, Andreia Norton, Cloe Lacasse e Lúcia Alves.

Na segunda eliminatória da fase de apuramento, o Benfica vai defrontar o vencedor do duelo entre as holandesas do Twente e as moldavas do Anenii Noi.

A ronda 2 já vai ser disputada em duas mãos.

No final da partida, a treinadora Filipa Patão disse: "Foi um jogo de apenas um sentido, as jogadoras estavam motivadas para este momento, isso demonstrou-se pela forma como entraram no jogo. São sempre jogos complicados tal a quantidade de jogadores que o adversário coloca atrás da linha da bola, tentando sempre condicionar o espaço entre linhas e não dar espaço às nossas jogadoras. Fomos bastante competentes a explorar os corredores laterais quando a equipa adversária começou a condicionar o espaço entre linhas. A partir daí foi tentar 'brincar' com o que o adversário fazia. Quando fechavam por dentro íamos por fora, quando iam por fora fomos por dentro. A partir daí começámos a ter mais facilidade. O sintético nunca é algo que nos ajude tendo em conta a desabituação que temos. Foi um bom jogo da nossa equipa, criámos muitas oportunidades de golo. As jogadoras estão de parabéns pela forma como passaram este teste."