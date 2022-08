Se não sair para o Benfica, Horta apresentará queixa na FIFA

Ricardo Horta vai avançar com uma queixa junto da FIFA contra o Málaga e o fundo de investimento que reclama uma percentagem do passe do jogador.

Bola Branca confirmou que Ricardo Horta está descontente com a possibilidade do negócio da transferência do Sporting de Braga para o Benfica cair, devido às exigências do conjunto espanhol que alega deter 67% do passe e exige 5,8 milhões de euros pela venda. Um valor que os arsenalistas recusam partilhar com o Málaga.

Se até ao final do mercado de agosto o negócio não se resolver, Ricardo Horta irá avançar com um pedido de indemnização. O avançado considera que terá de ser ressarcido, pois o contrato que poderá vir a ter no Benfica será financeiramente melhor que aquele que o liga ao Sporting de Braga.

Uma das partes interessadas no negócio é Jorge Mendes. O empresário não representa Ricardo Horta, no entanto aquando da saída do jogador para o Málaga, em 2014, via Vitória de Setúbal, reservou uma percentagem de uma venda futura, que acontece agora com a possibilidade de transferência do Braga para o Benfica.

Quando Horta trocou o Málaga pelo Braga, o clube português repartiu os direitos económicos com os espanhóis, ficando detentor dos direitos desportivos.

Benfica, Braga e Ricardo Horta têm acordo fechado. Os encarnados pagam 15 milhões de euros aos minhotos e cedem Gil Dias. Horta já se despediu dos adeptos do Sporting de Braga, mas o negócio continua por concluir, devido às outras partes envolvidas que exigem pagamento das respetivas percentagem a que consideram ter direito.

O jogador foi utilizado por Artur Jorge nas duas primeiras jornadas da I Liga e, para já, continua nos planos do treinador para a próxima partida, frente ao Arouca.